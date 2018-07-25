"Динамо" мінімально перемогло "Ворсклу" при порожніх трибунах

Київське "Динамо" у матчі проти полтавської "Ворскли" стартувало в УПЛ. Однак цей матч на НСК "Олімпійський" відбувся без глядачів.

Окрім відсутності глядачів, чималу корективу у матч внесла погода. Цілий день і Києві була злива, яка не припинилася і до початку матчу. Тож поле було мокре і доволі важке для гри.

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До цього "Динамо" у суботу, 21 липня, зіграло непростий матч проти "Шахтаря", де здобуло перемогу. Саме через це матч 1-го туру УПЛ киян проти "Ворскли" перенесли на середу.

Перемогу "Динамо" здобуло завдяки єдиному голу у матчі. Як і у грі проти "Шахтаря", сприяла цьому помилка голкіпера. Цього разу Бєсєдін "обікрав" Шуста та пробивав по воротах. Даллку намагався у підкаті вибити м'яч, але лише зрізав його у власні ворота. Тож гол записали на захисника.

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Все, на що спромоглася "Ворскла" – удари здалеку. За такої погоди вони могли б і принести результат, але надійно у воротах діяв Бойко.

Відтак "Динамо" стартує у чемпіонаті з перемоги. Наступний матч кияни зіграють на виїзді проти ФК "Львів", у суботу, 28 липня. "Ворскла" теж на виїзді зіграє проти "Олімпіка" у неділю, 29 липня

Динамо – Ворскла 1:0

Гол: Даллку, 33 (авт)