Динамо – Ворскла: відео голу та моментів матчу УПЛ
Київське "Динамо" та полтавська "Ворскла" у матчі першого туру УПЛ грали при порожніх трибунах.
Через зливу, гра була не багатою на голи та моменти. Загалом на дві команди – лише одне взяття воріт. І то після помилки воротаря. Ще у першому таймі Бєсєдін відібрав м'яч у воротаря і пробив по порожніх воротах. М'яч намагався вибити Даллку, але від захисника той залетів у ворота. Саме на Даллку і записали гол.
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"Динамо" здобуває мінімальну перемогу. "Ворскла" стартує в УПЛ з поразки.
Відео моментів матчу Динамо – Ворскла
Джерело: 24 Канал
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