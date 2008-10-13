"Єдині перемогли"

Вибори по-російськи. На регіональних і місцевих виборах у Росії перемогу святкують правлячі "єдинороси".

Прокремлівська політична сила "Єдина Росія" за підсумками недільного голосування впевнено лідирує у всіх 5 регіонах Російської Федерації. Так, у Чечні "єдинороси" забезпечили собі підтримку близько 90% виборців. Явка на голосуванні при цьому - вже традиційно висока.Вона склала, за даними центрвиборчкому, майже 95%. Хоча, як повідомляє російська служба ВВС, після сильного землетрусу, жертвами якого напередодні виборів стали 13 людей, багатьом місцевим мешканцям було не до голосування. Схожу ситуацію спостерігали на виборах до Держдуми у грудні минулого року. Тоді явка виборців була майже стовідсотковою, а за партію Владіміра Путіна проголосували 99% політично зрілих чеченців. Окрім Чечні, у неділю вибори в регіональні парламенти відбулися у Сахалінській, Кемеровській, Іркутській областях та в Забайкальському краї.В низці регіонів пройшли також вибори в місцеві органи самоврядування. Так, мерами Ставрополя та Хабаровська, як і очікувалося, стали кандидати від "Єдиної Росії". Без жодних несподіванок повернувся в чукотську політику також і Роман Абрамович. За підсумками недільного голосування мультимільярдер і екс-губернатор Чукотки став тепер депутатом місцевої окружної думи. В період з 2000 по липень 2008 року, Амбрамович, нагадаємо, обіймав пост губернатора Чукотського автономного округу, після чого пішов у відставку за власним бажанням.