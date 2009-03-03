Єдиний фан-клуб

Об’єднати усіх фанів українських футбольних команд в один клуб планують до Євро-2012.

Така ідея виникла серед тих, хто відповідає за підготовку України до європейської футбольної першості. Щоправда у лавах самих вболівальників з цього приводу немає єдності. Вони вважають, що зібрати до купи усіх ворогуючих фанів можна лише за умови подолання стереотипів про суперників. Та навіть сісти за стіл переговорів на сьогодні готові не всі.Ігор Мазур (член президії Молодіжного футбольного союзу): "Одеса і Донецьк на сьогодні не приїхали. Це показує цю проблему в державі,що всі вболівають однозначно за Україну,всі переживають навіть за команду,наприклад,іншого міста,коли вона грає в Єврокубках, але, нажаль, є якісь ворожі стосунки між клубами".Натомість у Міністерстві сім'ї, молоді та спорту вважають - шляхетна місія об'єднання фанатів допоможе створити величезну армію волонтерів та стюардів. Вони під час Євро-2012 зможуть допомагати правоохоронцям на стадіонах та стануть своєрідними гідами для іноземних футбольних фанів.Ростислав Карандєєв (заступник Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту): "Ці люди мають, звичайно, мати знання іноземних мов, бажано декількох, мають чітко знати транспортну інфраструктуру, інфраструктуру об’єктів, які пропонуються для перебування, ситуативного перебування вболівальника, як то інфраструктура розміщення спортивних об’єктів, фан-зон, медичних закладів".Підготувати вітчизняних стюардів чи волонтерів можна буде під час юнацького чемпіонату Європи-2009, фінал якого відбудеться у Донецьку. Втім, до цього часу, говорять експерти, фанам усіх українських клубів наврядчи вдасться знайти спільну мову.