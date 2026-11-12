Перекроїти Донбас без бою: який абсурдний план просуває Трамп і чому Україна не може на це піти

Американська сторона на чолі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером сповнена оптимізму щодо "практичних результатів". Проте головний маркер цієї зустрічі очевидний: жодного фінального спільного комюніке чи заяви не планувалося взагалі. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Саме це свідчить про те, що серйозного прогресу не очікує ніхто. Усі напрацювання, які Білий дім розраховує покласти на стіл Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну після човникових візитів до Києва та Москви, наразі заходять у глухий кут непримиренних суперечностей.

Два треки та ілюзія поступок

Порядок денний в ОАЕ був розділений на два блоки. Військовий очолював командувач EUCOM генерал Алексус Грінкевич: там між представниками ГУР і російського ГРУ обговорювали технічний моніторинг припинення вогню та безпекові угоди.

А от політична група, зосереджена на темі "територіальних поступок", перебувала у повному глухому куті. Проте перед зустріччю з'явився черговий план Білого дому, як завжди, не узгоджений ані з українською делегацією, ані з європейськими союзниками.

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Картографічний трюк і "джеррімендеринг"

Дональд Трамп намагається просунути ідею картографічного компромісу. Оскільки Путін не здатен захопити весь Донбас, йому пропонують підіграти на мапі. Росія контролює близько 99% Луганщини та майже 80% Донеччини. Загарбання решти 20% Донецької області для Кремля виглядає недосяжним: російська армія втрачає вбитим одного солдата один раз на кожні 48 секунд. За таких темпів Путін не зможе вийти на адмінкордони області протягом найближчих кількох років.

Тому у Вашингтоні згадали американське поняття gerrymandering – перекроювання меж округів для маніпуляції результатом. Трамп пропонує Україні змінити кордони Донецької та Луганської областей, аби диктатор міг заявити про стовідсотковий контроль над Донбасом без реальних перемог на фронті.

Ця ідея абсолютно відірвана від реальності. Межі регіонів закріплені в Конституції України, а змінювати Основний Закон під час воєнного стану суворо заборонено. Ба більше, за всю історію незалежності жодна українська область не змінювала своїх географічних меж. Чому аналітики Білого дому не спромоглися вивчити наше законодавство перед тим, як вкидати такі пропозиції, – питання риторичне.

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Мертві поступки: від енергетики до НАТО

Ще одна поступка, яку США нібито пропонують Кремлю, – повернення Росії на європейський енергетичний ринок. Але сам Євросоюз проти. Для цього потрібен консенсус усіх країн ЄС, а понад десяток столиць гарантовано заблокують це рішення. Пропозиція мертва від самого початку.

Так само приречена спроба схилити Москву до гарантій безпеки для України за зразком статті 5 НАТО. Путін публічно вимагає відкату Альянсу до кордонів 1991 року. Навіщо йому погоджуватися на захист України п'ятою статтею, якщо це назавжди поховає плани його подальшої агресії?

ШІ-звіти про перемоги для Путіна

Поки тривають переговори, російські генерали годують Путіна відвертою брехнею. За даними Financial Times, командування армії Росії передає диктатору ролики про вигадані "перемоги", згенеровані штучним інтелектом.

Дійшло до того, що Міноборони Росії офіційно звітує фейковими ШІ-відео з триколором у Добропіллі. У підсумку Путін марить захопленням 6,5 тисячі квадратних кілометрів, тоді як реальне просування вимірюється лише сотнями.

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Порожня дипломатична бульбашка

Присутність європейців в Абу-Дабі – позитив, але сам Путін не зацікавлений у цьому майданчику. Його мета – тристоронній саміт США, Росії та Китаю. Проте Пекін жорстко ставить власні умови щодо ядерного арсеналу, тож і там зрушень немає.

Кремль просто використовує прагнення Трампа заявити про дипломатичний успіх, паралельно ведучи масштабну дезінформацію в Європі за операцією "Матрьошка".

Війна триватиме доти, доки Росія матиме резерви і поки диктатор не зрозуміє провал своїх планів. Усе, що відбулося в Абу-Дабі, – лише повітряна бульбашка.