Дипломатична економія

Українським дипломатам доводиться економити.

Видатки, заплановані держбюджетом-2009 на діяльність Міністерства закордонних справ, не покривають потреб відомства, нарікають в МЗС, тож доводиться економити. Так, за словами речника міністерства Василя Кирилича, дипломати вже лімітували телефонні розмови, залишили певні посади вакантними та заощаджують на відрядженнях за кордон. При цьому, запевняє Кирилич, сфера зовнішньої політики України не страждає.Василь Кирилич (речник МЗС України): "При виробленні заходів, які спрямовані на економію коштів ключовими залишаються 2 моменти: перше, аби це не позначалося на зарплаті, друге, аби не позначалося на можливостях та ресурсах в реалізації зовнішньополітичних пріоритетів України. І перше, і друге витримується".Водночас, за словами речника, МЗС сподівається, що найближчим часом до державного бюджету будуть внесені зміни, які дозволять покращити фінансування зовнішньополітичної діяльності країни.