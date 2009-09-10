Дипломатичне визнання

Венесуела визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії.

Про це заявив президент країни Уго Чавес під час переговорів з російським чільником Дмитром Медвєдєвим. За інформацією видання “Комерсант” Венесуела визнала Південну Осетію та Абхазію у обмін на великий кредит для закупівлі російського озброєння.Зазначимо, до сьогодні незалежність бунтівних грузинських республік визнали лише Росія та Нікарагуа. Грузія, від якої відділилися ці дві республіки, вважає їх своєю окупованою територією.