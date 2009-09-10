Дипломатичне визнання

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      Фінансові ринки 195

      Венесуела визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії.

      Про це заявив президент країни Уго Чавес під час переговорів з російським чільником Дмитром Медвєдєвим. За інформацією видання “Комерсант” Венесуела визнала Південну Осетію та Абхазію у обмін на великий кредит для закупівлі російського озброєння.Зазначимо, до сьогодні незалежність бунтівних грузинських республік визнали лише Росія та Нікарагуа. Грузія, від якої відділилися ці дві республіки, вважає їх своєю окупованою територією.
      blog_ava
      Потап зізнався у коханні Насті Каменських і розповів, чому вони так довго приховували свій роман
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      Новини за 10 вересня 2009
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