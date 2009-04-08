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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дипломатичні війни

Фінансові ринки 15:49, 8 квітня 2009 240

Молдова та Румунія побили горщики.

Президент Молдови Владімір Воронін звинуватив Бухарест у причетності до організації масових заворушень у Кишиневі. За його словами, це була спроба державного перевороту. Воронін також заявив про введення візового режиму зі Румунією. Крім того румунського посла оголосили персоною нон-грата, і тепер найближчим часом він має покинути країну. лідер Молдови також повідомив, що правоохоронці застосують силу у разі нових безладів.Зазначимо, під час вівторкових заворушень деякі учасники акцій протесту вимагали приєднання Молдови до Румунії. Також у вівторок демонстранти встановили прапор Румунії над входом до Адміністрації президента, яку перед тим захопили.Тим часом у Кишиневі знову відновилися акції протесту. Декілька сотень осіб вийшли на нові демонстрації до адміністративних будівель, які охороняють посилені підрозділи поліцейських. За повідомленням місцевих інформагенцій чисельність демонстрантів постійно збільшується.Нагадаємо, вчора акції протесту проти фальсифікації результатів парламентських виборів у Молдові, на яких перемогли комуністи, переросли у сутички демонстрантів з поліцією. Розлючений натовп в декілька тисяч осіб розтрощив і підпалив Адміністрацію президента країни та будівлю парламенту. Загалом у сутичках постраждали близько сотні осіб, таку саму кількість бунтівників затримали правоохоронці.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 квітня 2009
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