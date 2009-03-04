Дипломатичний прорив

НАТО збирається відновити відносини з Росією.

За інформацією агентства "Франс Пресс" таке рішення прийняли глави МЗС країн-членів Північно-Атлантичного альянсу на засіданні в Брюсселі. Очікується, що офіційно про це повідомлять 5 березня.Також під час засідання представники деяких держав виступили за поновлення роботи наради Росія-НАТО. Раніше Великобританія, Франція, Німеччина та низка інших держав заявляли, що санкції, які діють стосовно Росії, є контр продуктивними.Нагадаємо, контакти на вищому рівні між НАТО та Росією було припинено після втручання Москви у конфлікт Грузії та Південної Осетії у серпні 2008 року. Тоді альянс звинуватив Росію у агресії стосовно Грузії та неправомірних діях у регіоні. В свою чергу, офіційний Кремль категорично заперечував звинувачення НАТО.