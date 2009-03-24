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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дипломне непорозуміння

21:24, 24 березня 2009 318

Саудівська Аравія не повідомляла, що не визнає українських дипломів.

Уряд не отримував офіційного підтвердження того, що у Саудівській Аравії відтепер не визнають дипломів українських медиків. Принаймні у Мінохорониздоров’я та в Міністерстві освіти зауважують, що дізналися про це з преси, тож коментувати нічого не збираються і в якості української освіти не сумніваються.Іван Вакарчук (Міністр освіти і науки України): “То чому ж так багато молодих людей з іншого боку запитання, залишили нашу державу з українськими дипломами і там працюють, якщо би вони не мали такої там підтримки, то вони там би не залишилися”.Втім, експерти говорять, що українські виші забули про виховання вузькопрофільних фахівців, а педагоги припускають - якщо історія із невизнанням дипломів і мала місце, так через те, що українці в арабській країні просто не змогли адаптуватися до місцевого менталітету.Володимир Бугров (проректор з науково-педагогічної роботи КНУ ім. Т.Шевченка): “У гонитві за даниною практичності досить часто відкидається те, що було в радянські часи, тобто етико-соціальну підготовку. З позицій арабо-мусульманського світу етикет і правила поведінки не менш важливі аніж теоретичні та практичні знання”.Олена Компанець (консультант з міжнародних освітніх програм): “Саудівська Аравія достатньо має високий рівень, це все-таки не африканська країна. Мабуть в цій країні є багато фахівців з інших країн, які хочуть працювати медиками, велика конкуренція виникла між українськими, скажемо, лікарями і лікарями західної Європи, означає там вигідно зараз працювати”.В українських медичних вишах навчається більше 70 студентів із Саудівської Аравії. Дипломатичні відносини двох країн не мали загострень, принаймні лише минулого року на запрошення аравійців, сторони на півострові обговорювали, між іншим, і гуманітарні питання. Про претензії до вітчизняних дипломів, стверджують українські чиновники, тоді не йшлося.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 24 березня 2009
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