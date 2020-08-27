У затонулому танкері Delfi, який сів на мілину біля Одеси, утворилася величезна пробоїна, яку доведеться герметизувати. Правий борт судна практично відсутній. Протягом дев'яти місяців його розбило об бетонний траверс пляжу.

Про проблеми з демонтажем затуного танкера розповів начальник адміністрації Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

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Як лататимуть пробоїну в затонулому танкері

Він зазначив, що танкер вдалося поставити на рівний кіль і тепер крен судна складає 18 градусів, що значно полегшує майбутні роботи і дозволяє легко пересуватися по палубі.

Водночас, за словами Сахаутдінова, 27 серпня водолази повинні детально обстежити правий борт судна. Після цього фахівці складуть план заходів щодо латання пробоїн і герметизації відсіків.

Начальник адміністрації порту додав, що у судновласника Delfi, британської компанії MISTER DRAKE PC, вимагатимуть компенсацію за проведені роботи.

Пробоїна таких розмірів, що туди зараз можна заплисти на човні. До наступного етапу – відновлення плавучості танкера, можна буде приступити лише через тиждень,

– наголосив чиновник.

Затонулий танкер Delfi: що треба знати

Танкер Delfi затонув біля берегів Одеси ще у листопаді 2019 року. З танкера стався витік нафтопродуктів.

Власник судна повинен був до 31 березня 2020 року вжити заходів щодо підйому затонулого танкера, проте так цього і не зробив.

25 липня друга спроба компанії-підрядника Smart Marine Concept зняти з мілини танкер Delfi завершилася невдачею.

26 липня проблему з затонулим танкером Delfi визначили як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Тепер цим питанням займається Міністерство інфраструктури й особисто Владислав Криклій.

26 серпня буксирам нарешті вдалося частково вирівняти судно за допомогою металевих тросів і поставити танкер на кіль.

Дивіться відео, як піднімали танкер Delfi: