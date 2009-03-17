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Дірка у бюджеті

09:24, 17 березня 2009 271

Близько 20 мільярдів гривень - таку дірку у цьогорічному державному бюджеті України нарахував Секретаріат Президента.

Ба більше - точнісінько таку ж суму називають і фахівці Міжнародного валютного фонду - кажуть на Банковій. Відтак, вкотре озвучили вимогу Президента до уряду збалансувати державний кошторис.Олександр Шлапак (перший заступник Глави Секретаріату Президента): "Тенденції, що ми мали в січні-лютому щодо невиконання загального фонду держбюджету, дають можливість говорити, що цифра приблизно 19,4 мільярди доходів, яких ми недоотримаємо".За прогнозами Секретаріату Президента, місія Міжнародного валютного фонду може повернутися до України не раніше, ніж за 3 тижні. Перед цим парламент ще має ухвалити як мінімум 3 закони. Вони стосуються збільшення акцизів на лікеро-горілчані вироби і нафтопродукти, врегулювання питань, пов'язаних з дефіцитом бюджету Пенсійного фонду, а також внесення змін до держбюджету. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 17 березня 2009
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