Дістатись на роботу майже неможливо: як українці живуть без громадського транспорту
Після першого послаблення карантину і запуску низки підприємств українці потрапили в халепу, адже дістатись на роботу майже неможливо. Якщо йти пішки не варіант, то декому аби доїхати навіть по спецперепустці треба витратити півдня. І не лише через пересадки, а й затори, які заполонили міста і столицю зокрема.
Прочитати газету повністю, поговорити телефоном і промокнути під дощем – усе це Валентина Василівна встигає зробити поки стоїть у кількаметровій черзі до тролейбуса. Про це вона розповіла 24 каналу.
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Додому з роботи під час карантину вона їздить громадським транспортом. Та черга — це не єдина біда. Жінка каже, що через затори і переповненість тролейбусів – поїздка з пересадками триває годинами.
У тролейбус Валентину Василівну впускають виключно за перепусткою з лікарні, де жінка працює інженером. На вході цей документ пильно перевіряє кондуктор у всіх пасажирів..
Таких, як Валентина Василівна, в Києві сотні. Обурені українці скаржаться на шалені черги в соцмережах, публікують фото та відео із зупинок.
Використовування таксі
Якщо в черзі вистояти не сила, дістаються на роботу люди або пішки або ж на таксі. Іван каже, дорога до офісу щодня для нього влітає в копійку. Він обирає саме таксі. І скаржиться, там тепер беруть втридорога за поїздку.
А все тому, що на дорозі нині в рази більше автівок, ніж у докарантинні часи. Тож через затори таксі беруть замовлення лише за підвищеним тарифом – пояснюють перевізники.
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Проте чоловіку пощастило – гроші на таксі витрачає не з власної кишені. Поїздки відшкодовує йому підприємство, де працює чоловік. Та вже з другим етапом послаблення карантину, яке обіцяє Кабмін, незабаром, на дорогах має поменшати заторів – запустять метро та наземний транспорт.
Проте працюватиме він за певних умов – возити дозволять лише наполовину заповнений салон за одну поїздку. Економісти кажуть, що перевізникам такі умови невигідні. Тож удар по гаманцю знову можуть відчути пасажири.
Якщо вони вирішать, що для них є нерентабельним перевозити за новими правилами, то вони можуть забажати від держави дозволу на підвищення тарифів або автоматично їх підвищать,
– пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
В київській підземці до відновлення роботи вже готові. І опублікували нові умови перевезення пасажирів: метро в Києві працюватиме без жетонів. Оплатити проїзд можна буде лише за допомогою електронного квитка KyivSmardCard, безконтактною картою чи за допомогою мобільних додатків. А от пільговики зможуть пройти у підземку після пред'явлення картки киянина.
Як Україна буде виходити з карантину / інфографіка 24 каналу
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