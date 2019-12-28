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      Діти облили окропом свого братика-немовля: хлопчик загинув

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      На Одещині 5-місячного хлопчика облили окропом / unsplash.com

      На Одещині у Захарівському районі загинув 5-місячний хлопчик. Напередодні його брати гралися та перекинули на нього чайник із окропом.

      Матір залишила п’ятьох дітей, а сама поралася по господарству. У цей час діти, найстаршому з яких 8 років, бавилися в домі і перекинули чайник, розповідають у поліції.

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      Хлопчик отримав значні опіки голови і тіла. Але 27-річна мати вирішила не звертатися по допомогу до медиків і намастила рани маззю від опіків. Наступного дня хлопчик перестав подавати ознаки життя.

      Матір попросила сусідку викликати швидку. Медики лише підтвердили смерть немовляти. Спершу поліцейські кваліфікували цю справу як умисне вбивство, однак потім вивчили обставини побуту і перекваліфікували у статтю про злісного невиконання обов'язків із догляду за дітьми.

      Тіло немовляти направили на експертизу, триває слідство.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кримінальні новини Кримінал Діти і неповнолітні Новини Одеси Жертви
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