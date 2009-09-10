Дитяче Євробачення

Україна покаже як треба проводити фестиваль європейського рівня.

У Києві 15 листопада стартує пісенний конкурс дитячого Євробачення.І поки дітей хвилює урочисте - дорослі переймаються буденним. Адже організувати це свято - задоволення не з дешевих - за підрахунками уряду - 38 мільйонів гривень. Але у Кабміні заручилися підтримкою бізнесу. Чимало меценатів та спонсорів стали партнерами конкурсу і погодились профінансувати його проведення.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): “Незважаючи на складну ситуацію з світовою фінансовою кризою, ми забезпечили спонсорські внески на проведення фестивалю по Євробаченню, і сьогодні разом з державою, а держава також буде в повному обсязі фінансувати так, як потрібно Євробачення. Я переконана, що ми зможемо провести фестиваль успішно”.Україна таки покаже клас, адже високий рівень підготовки Євробачення та талановитий представник нашої країни мають вразити гостей з Європи, переконана прем’єр. Нагадаємо, честь країни на дитячому конкурсі відстоюватиме Андранік Алексанян з Хмельницької області.