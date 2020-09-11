Дівчата тримаються добре: лікар розповів про стан курсанток, постраждалих в страшній ДТП
У серпні п'яний майор в’їхав у групу курсанток в Києві. Під колесами авто опинилися 3 дівчини, які серйозно постраждали внаслідок аварії. Наразі стан усіх дівчат задовільний, але моральна травма – дуже велика.
Про це в коментарі 24 каналу розповів начальник травматологічного відділення, полковник Сергій Цевена.
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Він повідомив, що лікування постраждалих курсанток йде за планом, збоїв немає.
Дівчата тримаються добре. Ми приділяємо їм максимум уваги,
– відзначив лікар.
Також він розповів про операції, які вже виконали дівчатам.
- Тані виконано вже 6 операцій. Вони спрямовані на формування якомога кращої кукси для протезування.
- Саші провели 7 операцій. Однак у неї найважча травма: відсутність кінцівки і відкритий багатоуламковий перелом з дефектом м'яких тканин. Операції спрямовані на збереження цієї кінцівки. Десь на 10% лікарі виходять у плюс, адже стопа жива. Перший етап шкіряної пластики буде виконаний в понеділок-вівторок. Все залежить від тканини, яка присутня.
- Галі виконано 2 операції. Якщо все буде добре, планується ще 2 операції щодо заміни зовнішньої фіксації лівої ноги і на правій нозі – погружний металоостеосинтез.
Колишній начальник української військово медичної академії Валерій Савицький зазначив, що аварія майже перекреслила мрії дитинства дівчат – стати військовими лікарями. Однак керівництво Міноборони прийняло рішення про їхню подальшу службу як військовослужбовців України.
Також він повідомив, що за курсантками закріплений окремий куратор академії, який супроводжує їх в період лікування і до закінчення навчання. Вони будуть вчитися за індивідуальними програмами.
Відсторонені усі курсові офіцери: це три особи. На жаль, є певна процедура звільнення військовослужбовця, яке не триває 1 день, але її вже розпочато,
– додав Валерій Савицький.
Тетяна Ніколаєва, Олександра Гуй, Галина Николин / Фото 24 канал
Наїзд п'яного майора на курсанток: що відомо
- 25 серпня троє дівчат перебували біля адміністративної будівлі на території військової частини.
- П’яний майор на Toyota Prius почав лякати курсанток, спрямовуючи автівку в їхню сторону. Дівчата спробували забігти на сходи, щоб врятуватися від чоловіка, але він їх дістав і там.
- У результаті аварії двом курсанткам ампутували по нозі, в іншої – зламані обидві.
- 46-річного військового Володимира Холодного затримали. Поліцейські підтвердили, що у нього є звання майора і він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.
- Винуватцеві ДТП загрожує до 8 років ув'язнення. Більше про чоловіка, який спричинив жахливу трагедію, читайте за посиланням.