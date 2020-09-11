У серпні п'яний майор в’їхав у групу курсанток в Києві. Під колесами авто опинилися 3 дівчини, які серйозно постраждали внаслідок аварії. Наразі стан усіх дівчат задовільний, але моральна травма – дуже велика.

Про це в коментарі 24 каналу розповів начальник травматологічного відділення, полковник Сергій Цевена.

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Він повідомив, що лікування постраждалих курсанток йде за планом, збоїв немає.

Дівчата тримаються добре. Ми приділяємо їм максимум уваги,

– відзначив лікар.

Також він розповів про операції, які вже виконали дівчатам.

Тані виконано вже 6 операцій. Вони спрямовані на формування якомога кращої кукси для протезування.

Саші провели 7 операцій. Однак у неї найважча травма: відсутність кінцівки і відкритий багатоуламковий перелом з дефектом м'яких тканин. Операції спрямовані на збереження цієї кінцівки. Десь на 10% лікарі виходять у плюс, адже стопа жива. Перший етап шкіряної пластики буде виконаний в понеділок-вівторок. Все залежить від тканини, яка присутня.

Галі виконано 2 операції. Якщо все буде добре, планується ще 2 операції щодо заміни зовнішньої фіксації лівої ноги і на правій нозі – погружний металоостеосинтез.

Колишній начальник української військово медичної академії Валерій Савицький зазначив, що аварія майже перекреслила мрії дитинства дівчат – стати військовими лікарями. Однак керівництво Міноборони прийняло рішення про їхню подальшу службу як військовослужбовців України.

Також він повідомив, що за курсантками закріплений окремий куратор академії, який супроводжує їх в період лікування і до закінчення навчання. Вони будуть вчитися за індивідуальними програмами.

Відсторонені усі курсові офіцери: це три особи. На жаль, є певна процедура звільнення військовослужбовця, яке не триває 1 день, але її вже розпочато,

– додав Валерій Савицький.



Тетяна Ніколаєва, Олександра Гуй, Галина Николин / Фото 24 канал Тетяна Ніколаєва, Олександра Гуй, Галина Николин / Фото 24 канал

Наїзд п'яного майора на курсанток: що відомо