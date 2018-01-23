Дівчата на санях зіштовхнулися з зустрічним авто на дорозі: деталі події

У селі Троїцьке на Одещині дві 18-річні подруги вирішили покататися по проїжджій частині на санях, яких прив’язали до автомобіля, внаслідок чого сталося зіткнення з зустрічним авто.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, інформує відділ комунікації поліції в Одеській області.

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"До однієї з подруг у вечірній час приїхав товариш на автомобілі. Дівчата захотіли покататися на санях. Заради розваги вони прив’язали двоє саней до фаркопа автомобіля, хлопець сів за кермо та почав катати подруг по центральній вулиці села", – йдеться у повідомленні.



ДТП на Одещині



Під час їзди сани занесли на зустрічну смугу, де в цей час рухався інший автомобіль. Між ними сталося зіткнення. Потерпілі внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Наразі дівчата перебувають у лікарні.



Водії обох автомобілів пройшли тест на наявність алкоголю в крові, який виявився негативним. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Триває слідство.