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"Дівчатко-кленчатко"

11:32, 4 березня 2009 241

Наївні, відомі з дитинства герої оживають на телеекранах.

"Сестри Тельнюк" вирішили влаштували проводи зими і зустріч весни презентацією нового відеокліпу на пісню "Дівчатко-кленчатко".Режисером став юнак зі Львова - студент Української Академії друкарства Роман Казюка. Саме він запропонував зробити кліп анімаційним. Кількамісячна робота над ним стала не тільки приємним сюрпризом для Галини та Лесі, а й зіграла роль магістерської дипломної роботи юнака. Співачки кажуть: результат їх приємно вразив, і вони змогли знову відчути себе дітьми.Галина Тельнюк (гурт "Сестри Тельнюк"): "Це надзвичайно вразило своєю дитячістю. У мене було враження, що ми з Лесею ще зовсім маленькі дівчинки, оті дівчатка-кленчатка, про яких власне і батько написав вірш тоді. Він це якось дуже відчув і по музиці, і по тексту, відчув правильний абсолютно шлях, яким треба було рухатись".Леся Тельнюк (гурт "Сестри Тельнюк"): "Художня метафоричність - це цікаво. Це вже є мистецтво, це є пошук людини, своїх образів, своєї якоїсь абсолютно стежки".Утім, після випуску відеокліпу, активна творча робота не припиниться. У життя продовжують втілюватися театральні та літературні проекти. А на столичній студії кипить робота із запису нової платівки. Співачки зізнаються, що сміливо експериментують, наповнюють нову музику тонким, ледь відчутним духом фентезі. Уже незабаром готовий матеріал вирушить до столиці Великої Британії. У відомій студії, де свого часу працювали Тіна Тернер та Елтон Джон, звукорежисери нададуть матеріалові європейської якості звучання.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 березня 2009
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