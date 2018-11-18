Дівчина померла під час святкування Дня студента у Харкові

17 листопада у Харкові під час святкування Дня студента в одному із ресторанів Харкова померла студентка третього курсу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Як повідомили у прес-службі Нацполіції області, попередньо було встановлено, що серце дівчини зупинилося внаслідок нападу астми.

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Водночас правоохоронці додають, після того, як дівчині стало погано, лікарі намагалися її реанімувати, однак врятувати потерпілу так і не зуміли.

" Інформацію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Обставини події з’ясовуються", – резюмували у поліції.

У Facebook-спільноті " Харків 1654" з посиланням на власні джерела, зі свого боку, зауважили що інцидент стався у ресторані "Старгород".

" У "Старгороді", під час святкування дня студента, близько опівночі у дівчини зупинилося серце. Відомо, що дівчина вчилася на 3 курсі НЮУ імені Ярослава Мудрого. До приїзду швидкої допомоги відвідувачі намагалася надати першу допомогу, однак безуспішно. Екіпаж швидкої допомоги приїхав дуже швидко, однак результатів реанімація не дала", – мовиться у дописі.

Нагадаємо, на початку червня у місті Кілія на Одещині у кімнаті гуртожитку було виявлено тіло 18-річної студентки. Як встановили судмедексперти, смерть настала внаслідок отруєння невідомою речовиною.