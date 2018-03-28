Дівчина з інвалідністю покінчила життя моторошним самогубством у Києві

Надвечір 28 березня у Києві з вінка однієї із багатоповерхівок вистрибнула дівчина-донор, яка була без ноги.

Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook Читайте також: У Броварах жінка намагалася втопитися у ванній, але поліцейські її врятували Зазначається, що трагедія сталася на вулиці Глушкова, 47. На жаль, в результаті падіння вона загинула миттєво. Додамо, що на місці працювали поліцейські та бригада "швидкої". Також мали прибути слідчо-оперативна група та експерти.