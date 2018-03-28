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Дівчина з інвалідністю покінчила життя моторошним самогубством у Києві

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Надвечір 28 березня у Києві з вінка однієї із багатоповерхівок вистрибнула дівчина-донор, яка була без ноги.

Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook

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Зазначається, що трагедія сталася на вулиці Глушкова, 47.

На жаль, в результаті падіння вона загинула миттєво.

Додамо, що на місці працювали поліцейські та бригада "швидкої". Також мали прибути слідчо-оперативна група та експерти.

Теги: Новини Києва Новини України Кримінальні новини Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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