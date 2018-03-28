Дівчина з інвалідністю покінчила життя моторошним самогубством у Києві
Надвечір 28 березня у Києві з вінка однієї із багатоповерхівок вистрибнула дівчина-донор, яка була без ноги.
Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook
Читайте також: У Броварах жінка намагалася втопитися у ванній, але поліцейські її врятували
Зазначається, що трагедія сталася на вулиці Глушкова, 47.
На жаль, в результаті падіння вона загинула миттєво.
Додамо, що на місці працювали поліцейські та бригада "швидкої". Також мали прибути слідчо-оперативна група та експерти.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Пожежа на метро "Лівобережна": авто переїхало пожежний рукав і перетворило його на фонтансьогодні , 19:15
-
Росія уїдливо відреагувала на солідарність України з Британією щодо видворення дипломатівсьогодні , 17:56
-
"Боснійський" сценарій врегулювання ситуації на Донбасі – насправді російський, – експертсьогодні , 17:15
Коментарі