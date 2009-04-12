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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дивіденди державі

11:34, 12 квітня 2009 211

300 мільйонів гривень планує отримати держава в якості дивідендів протягом 2009 року.

Ця сума, відповідно до розрахунків уряду, має надійти до бюджету за підсумками діяльності державних акціонерних компаній у минулому році. Підприємства повинні будуть відрахувати до держскарбниці до третини чистого прибутку. Левову частку плану, чиновники сподіваються виконати за рахунок двох основних компаній - Одеського припортового заводу і НАК "Турбоатом". Перша дасть бюджету більше ніж 275 мільйонів, а друга - 38 мільйонів гривень. Внесок інших підприємств - буде незначним.Зауважимо, за даними часопису "Дєло", на етапі обговорення постанови, кабмін планував встановити для компаній Мінвуглепрому та Мінтрансу норму відрахувань на рівні 30-40% чистого прибутку. Проте чільникам відомств вдалося знизити цей норматив до 15%. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 квітня 2009
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