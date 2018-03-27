Дивіться "Вєсті Кремля". Лють висланих депутатів. Червона Шапочка зі зброєю

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – чим зайнятися людині без роботи? Варіантів є досить багато, але у випадку, якщо ви висланий російський дипломат, варіант лише один – бити Iphone. Знаменита казка, написана братами Грім, зустрічалася в фольклорі багатьох народів. От тільки, на відміну від Європи, в Росії Червона Шапочка пішла на війну.

Одна з найвідоміших словесних перепалок Кіркорова з журналісткою виникла на прес-конференції, через те, що жінка запитала в співака, чому він так багато переспівує чужих пісень. І справді – плагіатом російські співаки ніколи не гребували. Та з'явилась біла ворона, в якої крадуть ідеї легенди західної сцени.

Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!