Дивіться "Вєсті Кремля". Православний комікс від РПЦ. Кевін Спейсі по-російськи

Сьогодні у програмі "Вєсті Кремля" – Патріарх Кирил вже майже десять років керує російською православною церквою. Здавалося б, державно-релігійне партнерство триватиме довго, але позиції духівників похитне православний комікс. Крім Харві Вайнштейна у Росії є і свій Кевін Спейсі. Ба більше, російські Вайнштейн і Спейсі однопартійці, так би мовити, соратники.

За офіційною інформацією, у підрозділах російського МВД служать дев'ятсот тисяч людей. Це більше, ніж мешканців Кіпру. І, скажімо, три населення Ісландії. Але цього мало. Хочеться ж ювілею 0 мільйона. Тому й вигадують все нові та нові структури.

Про це та багато іншого дивіться на 24 Каналі сьогодні о 20:30. Буде цікаво!