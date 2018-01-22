Дивіться "Вєсті.UA". Мандрівник "в законі". Ще одна випадкова поїздка до Амстердаму

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – нещодавно іспанський суд відмовив Україні в екстрадиції депутата-втікача Олександра Онищенка. Тому політик, якого звинувачують у завданні державі збитків на 3 мільярди гривень, може спокійно розгулювати Європою. Виявилось, що Амстердам – це зараз такий тренд українських політиків. От тепер впіймали чергового любителя столиці королівства.

Відродити Радянський Союз – це головна мрія донецьких і луганських терористів. І виходить у них це доволі непогано. Особливих успіхів досягли у створенні залізної завіси. Мало того, що "псевдореспубліки" не визнає увесь цивілізований світ і з боку України уже рік триває торгівельна блокада. Тепер у "ДНРії" залишилися без мобільного зв'язку, але навіть у цій ситуації знайшли вихід.

Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!