Дивіться "Вєсті.UA". Саакашвілі проти Києва. Манери жінки ІІІ тисячоліття
18:15, сьогодні 262 Читать новость на русском
Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" – столицю україни варто перенести. Таку думку висловив Саакашвілі, але не в Харків, Львів, Одесу чи, скажімо, Дніпро, а у зовсім неочікуване місце. Наприкінці минулого року Ірина Луценко отримала звання жінки третього тисячоліття. Такий статус мав би зобов'язувати дружину генпрокурора до відповідної поведінки.
Ніщо так не здатне підірвати здоров'я найміцнішого посадовця, як кримінальна справа. Геннадій Корбан чи Роман Насіров тут не дадуть збрехати.
Про це та багато іншого дивіться сьогодні на 24 Каналі о 18:30. Буде цікаво!
Джерело: 24 Канал
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