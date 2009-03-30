Дивна смерть

Автівку Chery Amulet з тілом чоловіка знайшли на дні річки Десна, що на Чернігівщині.

Як згодом з’ясувалось, у машині був заступник начальника місцевої виправної колонії. 39-річний загиблий з 25 березня не повертався додому та вважався зниклим безвісти. Знайти автівку із загиблим, міліції та рятувальникам допомогли місцеві рибалки. Машину вдалось витягти тільки після приїзду рятувальників та міліції. Машина загиблого знаходиться у райвідділку. Всі матеріали справи - у Менській прокуратурі. Дізнатись деталі діяльності загиблого не вдалось, начальник колонії на дзвінки не відповідає. Деталі трагедії з’ясує слідство.