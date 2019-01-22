Дивуються, що не помітили раніше: вчені зробили неочікуване відкриття в анатомії людини

Вчені з Університету Дуйсбург-Ессена в Німеччині встановили, що в кістках мишей і людини є безліч крихітних і раніше невідомих кровоносних судин.

Про це повідомляє Naked Science з посиланням на науковий журнал Nature Metabolism.

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За словами імунолога Матіаса Гюнцера, який керував дослідженням, ніхто не очікував, що в XXI столітті можливо відкрити центральну анатомічну структуру, яка не описана в підручниках. Саме відкриття сталося випадково.

Гюнцер вивчав флуоресцентно пофарбовані клітини крові у мишей, коли помітив, як вони проходять через тверду кістку. Він почав пошуки інформації про цей феномен, але не знайшов пояснень у жодному з довідників.



У кістках людей містяться кровоносні судини

Після цього він разом з колегами приступив до дослідження. Вони скористалися речовиною під назвою етилциннамат, щоб зробити кістки мишей прозорими. Потім, об'єднавши флуоресцентну мікроскопію з рентгенівською, фахівці виявили сотні маленьких судин, що проходять через кортикальний шар.

Вони визначили, що в кістці гомілки мишей міститься більше тисячі таких судин. Через них проходить 80% артеріальної крові і 59% – венозної. Автори назвали їх транскортикальними судинами. Пізніше вчені змогли підтвердити наявність цих судин і в людей.

Сам Матіас Гюнцер так висловився про відкриття: "Ми знайшли кровоносні судини там, де і не підозрювали знайти. Це божевілля, що ще залишаються такі речі, яких ми не знаємо про людську анатомію".

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