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      Дивуються, що не помітили раніше: вчені зробили неочікуване відкриття в анатомії людини

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      Відкриття в анатомії
      Відкриття в анатомії / pixabay.com

      Вчені з Університету Дуйсбург-Ессена в Німеччині встановили, що в кістках мишей і людини є безліч крихітних і раніше невідомих кровоносних судин.

      Про це повідомляє Naked Science з посиланням на науковий журнал Nature Metabolism.

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      За словами імунолога Матіаса Гюнцера, який керував дослідженням, ніхто не очікував, що в XXI столітті можливо відкрити центральну анатомічну структуру, яка не описана в підручниках. Саме відкриття сталося випадково.

      Гюнцер вивчав флуоресцентно пофарбовані клітини крові у мишей, коли помітив, як вони проходять через тверду кістку. Він почав пошуки інформації про цей феномен, але не знайшов пояснень у жодному з довідників.

      У кістках людей містяться кровоносні судини
      У кістках людей містяться кровоносні судини

      Після цього він разом з колегами приступив до дослідження. Вони скористалися речовиною під назвою етилциннамат, щоб зробити кістки мишей прозорими. Потім, об'єднавши флуоресцентну мікроскопію з рентгенівською, фахівці виявили сотні маленьких судин, що проходять через кортикальний шар.

      Вони визначили, що в кістці гомілки мишей міститься більше тисячі таких судин. Через них проходить 80% артеріальної крові і 59% – венозної. Автори назвали їх транскортикальними судинами. Пізніше вчені змогли підтвердити наявність цих судин і в людей. 

      Сам Матіас Гюнцер так висловився про відкриття: "Ми знайшли кровоносні судини там, де і не підозрювали знайти. Це божевілля, що ще залишаються такі речі, яких ми не знаємо про людську анатомію".

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      Теги: Медицина Здоров'я
      Джерело: 24 Канал
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