Дизайнери освітлення

Світло оживляє архітектуру, завдяки йому дах здається майже невагомим.

Архітектор Хуберт Нінгофф каже, що світло має підтримувати архітектуру, а не прикрашати її фантастичними ефектами. Гельмут Анґерер називає себе дизайнером освітлення - він працював разом з Нінгоффом над розробкою концепції Олімпійського стадіону в Берліні.Гельмут Анґерер (дизайнер): "За одним словом йде інше; за однією ідеєю йде інша. Інколи ви дійсно наче входите в ейфорію, і ввечері почуваєтесь оп'янілим та дуже схвильованим від всього, що відбувалось протягом дня. Фантастичне відчуття".Хуберт Нінгофф (архітектор): "Під час одного випробування освітлення я спустився цими сходами. Вперше стадіон був лише наполовину освітлений. У мене мурахи шкірою пробігли. Адже навіть попри те, що стадіон і раніше мав дах та освітлення, світло ніколи не було його частиною".Гельмут Анґерер намагався створити певну атмосферу, настрій, який би пасував унікальній естетиці Олімпійського стадіону. Відповідність вимогам світової футбольної асоціації до освітлення була лише на другому місці. Анґерер каже, що дизайнеру освітлення потрібні уява, допитливість та грайливість.Гельмут Анґерер (дизайнер): "Після планування конструкції в голові, ви входите у фазу, в якій вивільняєте уяву. Звісно потрібен чималий досвід, аби вмикати та вимикати окремі елементи освітлення у себе в голові. Отож, ви "розважаєтесь" таким чином, поки не зможете сказати: "Все має бути ось так." Потім у вас з'являється картина, ціль, а решта роботи - це ніщо інше, як досягнення цієї мети, намагання не дозволити виявленим перешкодам її затьмарити".Освітлення під дахом споруди зроблене дуже майстерно. Коли "Кільце вогню" - 4500 лампочок, вмонтованих у дах - поєднується з хвилею, яку роблять футбольні фани, здіймаються іскри. Архітектура та світло допомагають перетворити футбольний матч на розважальний захід.Концепція освітлення будівлі міської ради Гамбурга, яку розробила Ульріке Бранді, теж заслуговує уваги. Вона з'ясувала, що бальний зал з усіма його люстрами та велетенським картинами найкраще виглядатиме при м'якому, стриманому освітленні.Втім, існує багато проектів, вартих уваги: освітлення торгового центру у Штутгарті; церква у Регенсбурзі, Баварія; освітлення готелю в Мюнхені; станція метро у Франкфурті; музей Макса Ернста у Брюлі.Головним у стадіоні є футбольне поле. У Берліні воно освітлене, як театральна сцена. Гельмута Анґерера завжди дратувало те, що від футболістів падають тіні у чотирьох напрямках. На полі оновленого Олімпійського стадіону їх майже немає. Небагато спортивних закладів можуть цим похизуватись.Гельмут Анґерер (дизайнер): "Не можна просто вимкнути тіні, і це добре, що не можна. Треба придумати, як перехитрити закони фізики. Все просто - треба створити стільки тіней, аби вони закривали одна одну".Дизайнери освітлення могли лише мріяти про успіх сміливого рішення для Олімпійського стадіону, але все спрацювало. Наскільки все складно - залишається їхнім секретом. Але результатом став стадіон, який гармонійно поєднує архітектуру та світло під одним дахом.