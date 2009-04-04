Дизайнерські хитрощі

Вражаючий ландшафт розробило тріо каталонських архітекторів RCR.

Вражаючий ландшафт із абстрактними елементами у дикій вулканічній території іспанського району Ла Гарроча розробило тріо каталонських архітекторів RCR.Рамон Вілальта, Кармен Піджем та Рафаель Аранда закохані в авангард та обожнюють свою батьківщину.Кармен Піджем (архітекторка, RCR): "Дивно, адже інколи ми думаємо, що вулканічна порода має щось спільне з архітектурою. Адже вона здається настільки однорідною, але, насправді, це зовсім не так." Будинки, спроектовані тріо архітекторів, зливаються з пейзажем, ідеально до нього підходять.Рамон Вілальта (архітектор, RCR): "Стосунки між людьми та природою, відносини, які ми маємо з космосом - усі ці елементи присутні у наших роботах." Це добре видно у нещодавно відкритому готелі Les Cols. Гості можуть спати під відкритим небом, якщо забажають. Стелю можна відкрити та закрити за допомогою перемикача. Тут немає меблів, телевізора чи штучного освітлення, нічого, що потривожить спокій природи.Рамон Вілальта (архітектор, RCR): "Ми хотіли створити незвичайне місце. Тут є лише необхідне - люди, небо та земля. Все це підсилює присутність неба та землі."Ось у таких кімнатах гості потрапляють у царство спокою та тиші - цілковиту протилежність ресторану, який теж спроектували RCR.Тут панує тепла та світла атмосфера із архітектурою у стилі мінімалізм. Інтер'єр спланований так, аби допомагати відвідувачам зосередитись на їжі та сільській місцевості, де її беруть. Сюди приїжджають гурмани з усієї Іспанії.А ось цей кам'яний парк переміг у конкурсі Європейської садово-паркової архітектури.Рамон Вілальта (архітектор, RCR): "Треба залишити авто якомога далі та повільно наближатись сюди. Аби потрапити в парк, вам доведеться йти у, так би мовити, тунелі - це вхід. Ми сподіваємось, що люди отримають багато вражень від цього, і залишать повсякденне життя далеко за межами парку."Останній замисел тріо - все ще на етапі будівництва. Віллу, розташовану на колишньому вулкані, мають завершити десь через півроку.Рафаель Аранда (архітектор, RCR): "Ідея полягала в тому, аби тут люди мали змогу, практично, доторкнутись до неба. Аби вони могли спостерігати за сонцем цілий день, від світанку до заходу, до того, як воно зникне за великою горою Святої Магдалени." RCR - це абревіатура імен тріо архітекторів: Рамон, Кармен та Рафаель. Друзі працюють разом вже понад 20 років, і в кожному проекті можна безпомилково розпізнати їхній стиль. Наступна ідея RCR - перетворити барселонський пляж на фантастичний пейзаж.