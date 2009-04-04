18:19
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Програми Дизайн
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Дизайнерські хитрощі

Дизайн 11:55, 4 квітня 2009 578

Вражаючий ландшафт розробило тріо каталонських архітекторів RCR.

Вражаючий ландшафт із абстрактними елементами у дикій вулканічній території іспанського району Ла Гарроча розробило тріо каталонських архітекторів RCR.Рамон Вілальта, Кармен Піджем та Рафаель Аранда закохані в авангард та обожнюють свою батьківщину.Кармен Піджем (архітекторка, RCR): "Дивно, адже інколи ми думаємо, що вулканічна порода має щось спільне з архітектурою. Адже вона здається настільки однорідною, але, насправді, це зовсім не так." Будинки, спроектовані тріо архітекторів, зливаються з пейзажем, ідеально до нього підходять.Рамон Вілальта (архітектор, RCR): "Стосунки між людьми та природою, відносини, які ми маємо з космосом - усі ці елементи присутні у наших роботах." Це добре видно у нещодавно відкритому готелі Les Cols. Гості можуть спати під відкритим небом, якщо забажають. Стелю можна відкрити та закрити за допомогою перемикача. Тут немає меблів, телевізора чи штучного освітлення, нічого, що потривожить спокій природи.Рамон Вілальта (архітектор, RCR): "Ми хотіли створити незвичайне місце. Тут є лише необхідне - люди, небо та земля. Все це підсилює присутність неба та землі."Ось у таких кімнатах гості потрапляють у царство спокою та тиші - цілковиту протилежність ресторану, який теж спроектували RCR.Тут панує тепла та світла атмосфера із архітектурою у стилі мінімалізм. Інтер'єр спланований так, аби допомагати відвідувачам зосередитись на їжі та сільській місцевості, де її беруть. Сюди приїжджають гурмани з усієї Іспанії.А ось цей кам'яний парк переміг у конкурсі Європейської садово-паркової архітектури.Рамон Вілальта (архітектор, RCR): "Треба залишити авто якомога далі та повільно наближатись сюди. Аби потрапити в парк, вам доведеться йти у, так би мовити, тунелі - це вхід. Ми сподіваємось, що люди отримають багато вражень від цього, і залишать повсякденне життя далеко за межами парку."Останній замисел тріо - все ще на етапі будівництва. Віллу, розташовану на колишньому вулкані, мають завершити десь через півроку.Рафаель Аранда (архітектор, RCR): "Ідея полягала в тому, аби тут люди мали змогу, практично, доторкнутись до неба. Аби вони могли спостерігати за сонцем цілий день, від світанку до заходу, до того, як воно зникне за великою горою Святої Магдалени." RCR - це абревіатура імен тріо архітекторів: Рамон, Кармен та Рафаель. Друзі працюють разом вже понад 20 років, і в кожному проекті можна безпомилково розпізнати їхній стиль. Наступна ідея RCR - перетворити барселонський пляж на фантастичний пейзаж.    
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 4 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 143
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
132
Китайська космічна станція
сьогодні, 17:10 Китайська космічна станція "Тяньгун-1" падає на Землю: чи загрожує це людям
2932
Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети
сьогодні, 17:15 Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети "Сатана"
1284
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 476
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук