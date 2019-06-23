Дизайнерські костюми у подарунок: діти з інвалідністю готуються до випускного вечора

У Маріуполі благодійники допомагають одинадцятикласникам з одягом на випускний вечір. Ініціативу однієї з громадських організацій підтримала також і столична дизайнерська фабрика чоловічого одягу. Костюми для тамтешніх юнаків шиють безкоштовно.

Опісля важкого навчального року і ЗНО у випускників настає довгоочікувана подія – випускний. Однак коштує це свято зовсім не дешево, тож місцеві волонтери вирішили допомогти одинадцятикласникам.

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Одинадцятикласник Кирило навіть не мріяв отримати костюм у подарунок. Тож, коли отримав його, не приховував емоцій.

Загалом подарунки отримали діти з інвалідністю, переселенці та представники багатодітних сімей. За новим вбранням прийшов і Данило, він має діагноз аутизм. Хлопець навчається у школі мистецтв. Сказав, що коли його запросили забрати костюм, то дуже зрадів.

Благодійна акція відбувається вже четвертий рік

Допомагають з одягом на випускний у Маріуполі уже четвертий рік. Це спільна ініціатива модельєрів та благодійників. Списки з потрібною кількістю одягу попередньо їм передали соцслужби міста.

Ми знімаємо мірки, просимо необхідні розміри, підбираємо костюми. Десь досить вдало, а десь не можливо підібрати, як і на кожного з нас. Однак це можна легко виправити,

– наголосила організаторка акції Ніна Павленко.

Окрім новенького костюму, для випускників підібрали ще й сорочки. Аби вони виглядали якнайкраще.