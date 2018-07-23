Для сердечників, діабетиків та астматиків побільшає препаратів за програмою "Доступні ліки"

Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою зможуть отримуватимуть препарати вже наступного місяця.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я на сторінці у Facebook.

"МОЗ України затвердив попередній реєстр препаратів Урядової програми "Доступні ліки". Пацієнти зможуть отримувати препарати в аптеках за рецептом лікаря вже наступного місяця", – йдеться у повідомленні.

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До оновленого переліку увійшов 261 препарат від 46 виробників (18 українських та 28 іноземних), тож вже з серпня 2018 року пацієнти зможуть отримувати на 22 препарати більше.

Окрім того, може суттєво побільшати безоплатних препаратів. Нагадаємо, у першому півріччі 2018 року було 47 безоплатних препаратів.

У новому реєстрі 35 препаратів точно потрапляють до цього списку, ще 30 – можуть долучитися, якщо переглянуть свої цінові пропозиції,

– додали у МОЗ.

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