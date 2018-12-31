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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Для українських військових збудували комплекс, у якому імітуватимуть бої у населеному пункті

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      Навчальне місце "Бій у населеному пункті" на Яворівському полігоні
      Навчальне місце "Бій у населеному пункті" на Яворівському полігоні / Facebook-сторінка радника президента України Юрія Бірюкова

      У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ (військова частина А4150) завершили будівництво навчального місця "Бій у населеному пункті". Цей комплекс розташований на Яворівському полігоні, що на Львівщині.

      Про це повідомляє Український мілітарний портал.

      У травні 2018 року Міжнародний центр миротворчості та безпеки оголосив тендер на виконання робіт із "Будівництва навчального місця "Бій в населеному пункті". Витрати на будівництво склали майже 40 мільйонів гривень.

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      Яворівський полігон
      Навчальне місце "Бій у населеному пункті"

      На базі цього навчального місця можуть одночасно займатись до 3-х рот вдень та до 1-ї роти під час проведення занять уночі. Зокрема, серед занять, які планують проводити на цьому навчальному місці, – це оборона та наступ, патрулювання, виконання пошукових операцій в населеному пункті, дії на техніці в умовах населеного пункту та проведення інших практичних занять за різними темами.

       

      Теги: Новини України Збройні сили України Новини Львова Міністерство оборони України
      Джерело: 24 Канал
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