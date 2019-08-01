Для українців скасували плату за візу на Шрі-Ланці

Шрі-Ланка 31 липня скасувала оплату за одномісячну візу для громадян 48 країн, серед яких і Україна. Віза, яку видають в аеропорту, раніше коштувала приблизно 35 доларів.

На отримання візи на Шрі-Ланці також можна подати інтернет-заявку, повідомляє AP. Нововведення стартує з 1 серпня і діятиме протягом 6 місяців.

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Влада Шрі-Ланки очікує суттєвого напливу туристів. Але якщо програма з візами не буде вигідною, влада призупинить її. На цей захід влада може витратити близько 24 мільйонів доларів. Це сума, яку влада могла б отримати від стягнень за візи.

Шрі-Ланка зараз безпечна для туристів, запевнив прем'єр-міністр Раніл Вікремесінге. Він має на увазі трагедію, коли 21 квітня 7 смертників-ісламістів напали на 3 церкви та 3 розкішні готелі у містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Нападники вбили 263 людей, серед яких 45 іноземців. Наразі затримано близько 200 осіб, а поліція продовжує розслідування.

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