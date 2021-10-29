Дмитро Разумков планує створити нову політичну силу

29 жовтня 2021 , 03:06
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Джерело:

24 канал

Колишній спікер Верховної Ради й колишній голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков буде створювати нову політичну силу. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів 28 жовтня.

Зараз Разумков є народним депутатом, і не є членом жодної політичної партії (зі "Слуги народу" він вийшов, коли став спікером). А от щодо фракційності чи позафракційності його є різні точки зору.

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Дмитро Разумков – вже колишній голова ВРУ – буде створювати політсилу

У телеефірі Дмитра Разумкова запитали щодо того, як він збирається втілювати той рівень довіри, який йому зараз висловлює суспільство. Мовиться про свідчення свіжих жовтневих соціологічних досліджень:

  • За даними КМІС (Київський міжнародний інститут соціології), Разумкова як потенційного кандидата у президенти України має підтримку 7,1% опитаних (це 6 позиція у рейтингу).
  • А за даними Центру Разумкова – 8,8% (5 позиція).

Об'єднуватимемося, рухатимемося вперед, будемо повертати людей, зокрема, і в парламенті, до того, що є ті обіцянки, які від нас чекають люди. Сили у мене на це є, час теж є, бажання є, команда є,
– відповів Дмитро Разумков.

І додав: "Я робитиму все, щоб довіра людей – навіть не рейтинг, а довіра – не падала".

Зверніть увагу: нардеп не відповів прямо, чи мовиться про створення групи у парламенті, чи групи у фракції (Разумков каже, що досі є членом фракції "Слуга народу", хоча там так не думають), чи окремої політичної сили. А проте наголосив, що біля нього стоять люди "ще з далекого 2019 року", які не змінювали своїх позицій.

Коротко про гучну відставку Разумкова

  • Неофіційно про це говорили вже кілька місяців, офіційно ж все почалося 30 вересня. "Слуга народу" запросила видачу підписних листів щодо відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
  • Дуже швидко підписи зібрали (у ЗМІ писали, що це було чи не основною метою зібрання "слуг" у Трускавці, але в партії це заперечили), і 7 жовтня 246 народних депутатів відправили Разумкова у відставку.
Автор: Олесь Друкач