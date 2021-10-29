Дмитрий Разумков планирует создать новую политическую силу

Бывший спикер Верховной Рады и бывший глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков будет создавать новую политическую силу. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов 28 октября.

Сейчас Разумков является народным депутатом, и не является членом никакой политической партии (со "Слуги народа" он вышел, когда стал спикером). А вот относительно фракционности или внефракционности его есть разные мнения.

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Дмитрий Разумков – уже бывший глава ВРУ – будет создавать политсилу

В телеэфире Дмитрия Разумкова спросили, как он собирается воплощать тот уровень доверия, который ему сейчас выражает общество. Речь идет о свидетельстве свежих октябрьских социологических исследований:

По данным КМИС (Киевский международный институт социологии), Разумкова как потенциального кандидата в президенты Украины поддерживает 7,1% опрошенных (это 6 позиция в рейтинге).

А по данным Центра Разумкова – 8,8% (5 позиция).

Будем объединяться, двигаться вперед, будем возвращать людей, в частности, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди. Силы у меня на это есть, время есть, желание есть, команда есть,

– ответил Дмитрий Разумков.

И добавил: "Я буду делать все, чтобы доверие людей – даже не рейтинг, а доверие – не падало".

Кратко о громкой отставке Разумкова

Неофициально об этом говорили уже несколько месяцев, официально все началось 30 сентября. "Слуга народа" запросила выдачу подписных писем об отзыве Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Очень быстро подписи собрали (в СМИ писали, что это было едва ли не основной целью собрания "слуг" в Трускавце, но в партии это отрицали), и 7 октября 246 народных депутатов отправили Разумкова в отставку.