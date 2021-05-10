У Самарському районі Дніпра через вживання алкоголю до лікарні потрапила 14-річна дівчина. Юний організм не справився з випитим, тому вона впала в кому. Наразі її намагаються врятувати.

Це трапилося 9 травня на вулиці Семафорній, ймовірно, дівчина святкувала День перемоги. Поки не повідомляють, з ким вона випивала. До теми Чоловік споїв алкоголем 9-річного хлопчика: наслідки фатального відпочинку під Одесою – фото Детальніше про інцидент На момент прибуття медиків дівчина вже була без свідомості.

Її не змогли привести до тями.

Дитину госпіталізували у важкому стані.

Після цього про це повідомили її батькам.

Наразі дівчина перебуває у 6 дитячій лікарні Дніпра. Місце розташування житлового масиву, де дівчина випивала / Карта Google Зверніть увагу! В одному з сіл Дальницької територіальної громади в Одеському районі дитина знайшла на кладовищі горілку та отруїлася. 6-річний хлопчик потрапив до лікарні, а його мамі загрожує покарання. Про це 10 травня повідомили правоохоронці.