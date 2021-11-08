Чоловік побив матір з дитиною 7 листопада. Потерпілих відвезли до дитячої обласної лікарні на Космічній.
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Побив під час сварки
Малюк постраждав під час конфлікту батьків. Від завданих травм його 28-річна мати не втрималася і впала на підлогу разом із немовлям.
Дитину терміново госпіталізували до відділення нейрохірургії з важкими травмами голови. Попередньо в малюка діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку 1-го ступеня, перелом лівої тім'яної кістки та забій м'яких тканин голови.
Чоловіка, який влаштував побиття, доставили у відділення поліції. Відомо, що він – ромської національності.
Схожий випадок на Білоцерківщині
- У лікарні померла 34-річна жінка, яку жорстоко побив її співмешканець. Про трагедію стало відомо 27 вересня.
- Чоловік завдав жінці два сильних удари в голову під час сварки.
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