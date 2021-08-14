На вигляд їй було близько 70 років. Пасажирці просто стало зле й люди викликали швидку. Це трапилось зранку – приблизно о 10:20.
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Померла до приїзду швидкої
На жаль, медики не встигли її врятувати – бабуся померла до їх приїзду. Повідомляється, що це сталось на вулиці Криворізькій у маршрутному автобусі № 146 у районі зупинки "Стахановська".
Причини смерті наразі невідомі. Поліція, яка також прибула на місце трагедії, встановлює всі деталі.
Автобус у якому померла пасажирка / Фото "Інформатора"
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