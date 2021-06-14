Це трапилося 13 червня в "АТБ" на вулиці Каруни. Зловмисники, після побиття правоохоронця, вкрали його Iphone та втекли з магазину.

До теми У Львові агресивний чоловік відлупцював поліцейського: йому загрожує в'язниця

Більше про цю подію

  • Чоловік побачив 4 підлітків, які поводились гучно.
  • Тому він зробив їм зауваження.
  • У відповідь його почали бити по голові та тулубі.
  • Від цього потерпілий кілька разів втрачав свідомість.
  • Працівники магазину викликали правоохоронців.
  • Вони отримали опис нападників і почали їх шукати.
  • Однак у районі неподалік їх виявити не вдалося.
  • Після цього на місце прибули слідчі, які почали встановлювати обставини.
  • Офіційно правоохоронці поки ніяк не коментували цей інцидент.