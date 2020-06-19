У Дніпрі побили Христину Малікову – журналістку місцевого телеканалу "Відкритий". Інцидент трапився через зйомки про порушення карантину в одному з продуктових магазинів. На кореспондентку напали продавчиня та власниця магазину.

Як повідомляє канал "Відкритий" Христина Малікова перевіряла роботу місцевих продуктових магазинів. Вона зайшла в заклад "Асорті", і на телефон зафіксувала порушення карантинних вимог.

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Зокрема, в магазині готова продукція лежала без накриття, а продавець і покупці були без масок. На питання, чому продавчиня без засобу індивідуального захисту, жінка показово її одягнула, однак почала агресивно поводитися.

Згодом до неї вийшла і власниця магазину, і почала бити по руках журналістку. Вони застосували силу щодо Христини Малікової, і відібрали телефон. За їхніми словами, магазин – це приватна, а не громадське місце, відтак зйомки тут заборонені.

Після цього власниця забігла у службове приміщення і видалила відео, на яких були зафіксовані порушення карантину в магазині.

На місце події одразу викликали правоохоронців. Як зазначила прессекретарка Нацполіції Дніпропетровської області, наразі вирішується питання про внесення зафіксованого правопорушення в Єдиний реєстр досудових справ.

Дивіться відео: напад на журналістку телеканалу "Відкритий"