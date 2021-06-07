Але, на жаль, 7 червня хлопець помер в реанімації обласної дитячої клінічної лікарні. Раніше повідомляли, що хлопець перебував на апараті ШВЛ через опік дихальних шляхів.

Передісторія У Дніпрі школяр підпалив себе заради відео: який стан 12-річного зараз

Що відомо про інцидент

За інформацією в ЗМІ, 12-річний хлопець разом із другом знайшов пляшку легкозаймистої рідини.

Ймовірно, вони вирішили її підпалити. Але пляшка виcлизнула, бризки потрапили на хлопця, а потім загорілися.

За іншою версією – школяр вирішив підпалити себе, щоб знати відео для соцмереж.

Хлопця доправили до лікарны з сильними опіками – було ушкоджено понад 40% тіла та дихальні шляхи.

На батьків відкрито кримінальну справу через злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Їм загрожує від 2 до 5 років ув’язнення.

Триває слідство.

Зверніть увагу! 26 травня в Кривому Розі сталася трагедія. 17-річний підліток під час сварки підпалив свою вагітну 21-річну співмешканку. Лікарі боролись за життя майбутньої породіллі та її дитини. Але врятувати їх не вдалося.