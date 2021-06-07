Але, на жаль, 7 червня хлопець помер в реанімації обласної дитячої клінічної лікарні. Раніше повідомляли, що хлопець перебував на апараті ШВЛ через опік дихальних шляхів.
Передісторія У Дніпрі школяр підпалив себе заради відео: який стан 12-річного зараз
Що відомо про інцидент
- За інформацією в ЗМІ, 12-річний хлопець разом із другом знайшов пляшку легкозаймистої рідини.
- Ймовірно, вони вирішили її підпалити. Але пляшка виcлизнула, бризки потрапили на хлопця, а потім загорілися.
- За іншою версією – школяр вирішив підпалити себе, щоб знати відео для соцмереж.
- Хлопця доправили до лікарны з сильними опіками – було ушкоджено понад 40% тіла та дихальні шляхи.
- На батьків відкрито кримінальну справу через злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.
- Їм загрожує від 2 до 5 років ув’язнення.
- Триває слідство.