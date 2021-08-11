На Інформацію про те, що це ракета, журналістам 24 каналу підтвердили у конструкторському бюро "Південне". Про це повідомили 11 серпня.

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Ймовірно, мовиться про ракету Alfa. Оскільки вона – єдина, яка є майже готовою для запуску від компанії Firefly Aerospace.

Зверніть увагу! Україно-англійську ракету Firefly Alpha мали запустити ще спочатку року. У листопаді 2020 її вже привезли на стартову платформу Венденберг у США. Проте старт чомусь затримали.

За даними телеграму "Дніпро Обласний", про ракету місцевим жителям розповіли невідомі у спецформі, які її перевозили. У той час вони якраз перекривали дорогу на вулиці Малогвардійській біля заїзду до житлового масиву "Північний".

Пізніше очевидці розповіли, що бачили ймовірну ракету у районі Запорізького шосе та Космічної. Він теж рухався до "Північного" масиву.

Як у Дніпрі перевозили перший ступінь ракети Firefly Aerospace: дивіться відео

Для мера Філатова

У соцмережах люди активно обговорюють подію. Усіх цікавить, для кого і куди перевозять ракету. Користувачі жартуюють, що це для мера Філатова, який нещодавно зібрався в космос. Ось кілька коментарів під дописом у фейсбуці: