На Інформацію про те, що це ракета, журналістам 24 каналу підтвердили у конструкторському бюро "Південне". Про це повідомили 11 серпня.
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Ймовірно, мовиться про ракету Alfa. Оскільки вона – єдина, яка є майже готовою для запуску від компанії Firefly Aerospace.
За даними телеграму "Дніпро Обласний", про ракету місцевим жителям розповіли невідомі у спецформі, які її перевозили. У той час вони якраз перекривали дорогу на вулиці Малогвардійській біля заїзду до житлового масиву "Північний".
Пізніше очевидці розповіли, що бачили ймовірну ракету у районі Запорізького шосе та Космічної. Він теж рухався до "Північного" масиву.
Як у Дніпрі перевозили перший ступінь ракети Firefly Aerospace: дивіться відео
Для мера Філатова
У соцмережах люди активно обговорюють подію. Усіх цікавить, для кого і куди перевозять ракету. Користувачі жартуюють, що це для мера Філатова, який нещодавно зібрався в космос. Ось кілька коментарів під дописом у фейсбуці:
- "Ракета, нічого дивного";
- "Це ж для Альбертовича, він же в космос зібрався";
- "Діра в Європу";
- "Напевно, на будівництво об'їзної везуть";
- "Величезна гусениця".
- "По місту труби возили".