Кумедні відео оприлюднили мешканці Дніпра в соцмережах. Особлива увага користувачів була прикута до території на Лівобережному.
Актуально Харків накрив великий град: метеорологи назвали причину негоди
Саме там чоловік плавав на матраці з капелюхом-парасолею. Водночас він намагався впіймати рибу на дорозі перед місцевим супермаркетом.
Чоловік рибалить в затопленому Дніпрі: дивіться відео
Град на проспекті Миру
У Лівобережному на проспекті Миру негода наробила інших справ. Градом засипало дитячий майданчик.
Град і затоплені вулиці в Дніпрі / Фото з фейсбук-спільноти "Левобережный 3 | Днепр"
Вулиці Дніпра затопило
Із надмірною кількістю опадів каналізація в Дніпрі не справилася. Відтак деякі вулиці затопило й вони стали майже непроїзні.
Дніпрянка Тетяна Мандибура показала, як після дощу посеред газону утворився "водоспад". Жінка назвала це наслідком бездіяльності міської влади та зазначила, що у свій підвал заходити взагалі боїться.
"Водоспад" у центрі Дніпра: дивіться відео
Дніпро затопило: дивіться відео
Негода в Україні: останні новини
- Зранку 7 серпня у Харкові випав великий град та сильний дощ. Найбільше від негоди постраждала Північна Салтівка й Велика Данилівка.
- Велетенським градом засипало і трасу Одеса – Миколаїв. Розмір граду був із перепелине яйце.
- У Одеській області рятувальники понад 2 доби ліквідують наслідки зливи. Сильний вітер та дощ наробили лиха у 3 містах і 4 селах.