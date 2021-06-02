Відео та фото із наслідками потопу в Дніпрі оприлюднили 2 червня. Чоловік на байдарці плив вулицею Столярова.

Інший потоп Після зливи Житомир затопило настільки, що серед міста чоловік катався на гідроциклі: відео

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Чоловік із бородою пливе на жовтій байдарці. Він це робить прямісінько на проїжджій частині.

На відео поряд із ним "пропливає" позашляховик. Тому байдарку починає зносити течією.

Байдарка на Столярова в Дніпрі: відео ютуб-каналу Le Gennadij

Також у мережі опублікували жартівливий ролик із хлопцем, який вийшов "порибалити" посеред міста. Він сидить біля розкладених вудок і розповідає на що сьогодні буде ловити рибу. Також парубок зазначив, що "кльов" має бути, оскільки автомобілі заганяють до нього рибу.

Риболовля на вулицях Дніпра: відео телеграм-каналу Dnepr_Black

Зверніть увагу! 29 травня у Кривому Розі після зливи вулиці також перетворилися на канали Венеції. Автомобілі практично плавали вулицями, а дитячі майданчики стали аквапарком.