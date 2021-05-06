У Дніпрі зранку 6 травня до правоохоронців звернулися щодо смерті жінки. ЗМІ пишуть, що вона сіла на лавку, оскільки їй стало погано. Незадовго після цього вона впала. Коли медики приїхали, було вже пізно.

Про це розповіли в поліції Дніпра у коментарі 24 каналу. Подія трапилася 5 травня приблизно о 10 годині ранку на вулиці Універсальній. Інший випадок Погано стало всім: у Києві до лікарні потрапила ціла сім'я і бригада швидкої допомоги Більше про інцидент На місце прибули правоохоронці, які направили тіло на судмедекспертизу.

Слідчі вважають, що це була природна смерть.

Як повідомляє "Дніпро оперативне", померла жінка, якій було 37 років.

Вона спершу сказала, що болить серце.

Поряд був її чоловік.

Після падіння дружини на землю, він одразу зателефонував у швидку. Зверніть увагу! У Покровському районі Кривого Рогу 5 травня на дорозі впав літній чоловік на мотоциклі. Поряд якраз була маршрутка, яка його переїхала. Як наслідок, 71-річний дідусь одразу помер.