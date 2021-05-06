У Дніпрі жінка сіла на лавку та померла
У Дніпрі зранку 6 травня до правоохоронців звернулися щодо смерті жінки. ЗМІ пишуть, що вона сіла на лавку, оскільки їй стало погано. Незадовго після цього вона впала. Коли медики приїхали, було вже пізно.
Джерело:24 канал
Про це розповіли в поліції Дніпра у коментарі 24 каналу. Подія трапилася 5 травня приблизно о 10 годині ранку на вулиці Універсальній.
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- На місце прибули правоохоронці, які направили тіло на судмедекспертизу.
- Слідчі вважають, що це була природна смерть.
- Як повідомляє "Дніпро оперативне", померла жінка, якій було 37 років.
- Вона спершу сказала, що болить серце.
- Поряд був її чоловік.
- Після падіння дружини на землю, він одразу зателефонував у швидку.
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