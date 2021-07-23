Правоохоронці шукали чоловіка протягом двож днів і 23 липня знайшли його мертвим. Про це видання "Информатор" повідомляє з посиланням на волонтерів.

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Що відомо про інцидент

Денис Назаренко 21 липня пізно ввечері стрибнув з Центрального мосту в Дніпрі.

Жахливий інцидент стався близько 23 години.

Наразі співробітники поліції встановлюють обставини загибелі молодого чоловіка.

Зверніть увагу! В Одесі 15 червня дідусь хотів стрибнути з балкона 16-поверхівки. Туди приїхали рятувальники – чоловіка все ж зупинили. У момент порятунку він опирався.

Подібні випадки: що відомо

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