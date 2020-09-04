Передвиборчі обіцянки політиків можна сміливо ділити на три, попереджає політолог.

Колись широкий та могутній Дніпро – сьогодні знаходиться на межі екологічної катастрофи, яка зачепить десятки мільйонів українців. Про це вже не один рік безрезультатно "волають" науковці та екологи, передає "5 канал".

Крім руйнівних природних процесів і безконтрольного засмічення територій – в числі основних причин цвітіння українських водойм фахівці передусім називають фосфати. Впоратися з ними застарілі очисні споруди уже не в змозі.

Міськводоканали – вони визнають факт того, що вони не здатні її очищувати. Кількість фосфатів настільки велика, що бактерії просто гинуть. Піна, яка стоїть від фосфатів – вона іноді сягає 2 метрів у висоту і вони нічого не можуть з цим зробити. Вони в такому вигляді скидають це до Дніпра,

– обурюється еколог Тетяна Лампіка.

Вирішувати ці проблеми доведеться спільними зусиллями держави, бізнесу та громад. Втім поки що, як кажуть експерти, переважна більшість екологічних організацій обмежуються лише гаслами та закликами. А передвиборчі обіцянки політиків – можна сміливо ділити на три.

"Поки ми стикаємося тільки з обіцянками кандидатів щось робити. Українські політики, хороші політики, виконують тільки третину своїх обіцянок. Що, в принципі, вже щось. Що буде цього разу? Чи виконають вони свої обіцянки – поки складно сказати, бо виборча кампанія тільки починається", – зазначає політолог Кирило Сазонов.