Нетрезвого водителя заметили на проспекте Сергея Нигояна. Он ехал в автомобиле Mercedes Benz.

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Сколько алкоголя было в крови водителя

Полицейские остановили водителя, когда тот поехал на запрещающий свет. Выяснилось, что мужчина перевозил работников одного из предприятий города.

За рулем оказался 66-летний мужчина. Полицейские предложили ему пройти проверку состояния опьянения. Прибор Drager подтвердил, что в крови водителя 0,91 промилле спиртного.

Что угрожает водителю

Правоохранители не разрешили водителю продолжать перевозку. Они забрали водительское удостоверение и составили протокол по статье "управление в состоянии опьянения" и постановление за нарушение правил дорожного движения.

Справка. Санкции статьи предусматривают штраф для водителей в размере 1 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (20 400 тысяч гривен) или административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Пьяный водитель маршрутки в Николаеве

В Николаеве 11 января патрульные остановили маршрутку, поскольку водитель нарушил правила дорожного движения. Правоохранители выяснили, что он был пьян. Проверка на содержание спиртного показала, что уровень алкоголя в крови в 4 раза превышал допустимую норму и составил 0,75 промилле.

Текст публикации фейсбук-страницы патрульной полиции Днепропетровской области

Патрульные обнаружили нетрезвого водителя, осуществлявшего регулярно-специальные перевозки пассажиров.

18 января примерно в 18:00 патрульные заметили на проспекте Сергея Нигояна автомобиль Mercedes Benz, проехавший на запрещенный сигнал светофора. Водителя транспортного средства сразу остановили. Как оказалось, водитель осуществлял перевозку пассажиров – работников одного из предприятий города.

Во время общения патрульные заметили у 66-летнего водителя признаки алкогольного опьянения и предложили освидетельствование в установленном законом порядке. Мужчина согласился. В результате прибор Драгер подтвердил, что в крови водителя алкоголь – 0,91 промилле.

Полицейские отстранили водителя от вождения, изъяли водительское удостоверение и составили на него протокол по ч.1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и постановление о нарушении правил дорожного движения.