Нетверезого кермувальника помітили на проспекті Сергія Нігояна. Він їхав в автомобілі Mercedes Benz.

До теми У Львові п'яний водій без прав вчинив 2 ДТП за кілька хвилин

Скільки алкоголю було в крові водія

Поліцейські зупинили водія, коли той поїхав на заборонене світло. З'ясували, що чоловік перевозив працівників одного з підприємств міста.

За кермом виявився 66-річний чоловік. Поліцейські запропонували йому пройти перевірку на стан сп'яніння. Прилад Drager підтвердив, що у крові водія 0,91 проміле спиртного.

Що загрожує водієві

Правоохоронці не дозволили водієві продовжувати перевезення. Вони забрали водійське посвідчення та склали на протокол за статтею керування у стані сп'яніння та постанову за порушення правил дорожнього руху.

Довідка. Санкції статті передбачають штраф на водіїв у розмірі 1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20 400 тисячі гривень) або адміністративний арешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.

П'яний водій маршрутки у Миколаєві

У Миколаєві 11 січня патрульні зупинили маршрутку, оскільки водій порушив правила дорожнього руху. Правоохоронці з'ясували, що він був п'яним. Перевірка на вміст спиртного показала, що рівень алкоголю у крові в 4 рази перевищував допустиму норму й становив 0,75 проміле.

Текст публікації фейсбук-сторінки патрульної поліції Дніпропетровської області