О задержании злоумышленников сообщили уже на следующий день. Это сделал Днепровский раввин Шмуэль Каминецкий.
Заметьте В Киеве вандал разгромил огромную Ханукию: очевидцы аплодировали
Все они достаточно юны
Духовник поделился хорошей новостью на церемонии зажжения 3 свечи в крупнейшем еврейском центре мира "Менора". По словам духовника, хулиганам примерно по 18 лет.
Шмуэль Каминецкий на церемонии зажжения третьей свечи / Фото ОЕОУ
Также он сообщил, что в момент совершения этого поступка, они были навеселе. Впоследствии в Объединенной еврейской общине Украины обнародовали даты рождения злоумышленников: двое из них родились в 2002 и 2003 годах, а двое других в 2001 году.
Шмуэль Каминецкий на церемонии зажжения третьей свечи / Фото ОЕОУ
Кратко об этом инциденте
Ханукия – это светильник, который зажигают в течение восьми дней иудейского праздника Ханука. Когда установили Ханукию в центре Днепра, она простояла недолго. Утром 29 ноября к ней пришли несколько подростков, которые решили повалить конструкцию.
Сначала подошли к Ханукии и общались между собой. Они ходили вокруг нее, а потом начали толкать, пока не удалось повалить. Хулиганы снимали это разрушение на видео, а затем скрылись.
Читайте полный текст публикации ОЕОУ:
Задержаны те, кто повалил Ханукию в Днепре
Об этом сообщил Раввин Днепра Шмуэль Каминецкий на церемонии зажжения третьей свечи в крупнейшем в мире еврейском центре "Менора".
Раввин сообщил, что вандалам по 18 лет, в момент происшествия они находились в состоянии алкогольного опьянения.
Информация об открытии уголовного производства по факту вандализма в Киеве до сих пор отсутствует.